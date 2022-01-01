فيديو.. انتصاران لـ"المنطار" و " الطواحين" في دوري الممتازة

غزة / سما /

عاد اتحاد الشجاعية لسكة الانتصارات بعد الفوز على الأهلي (3×1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الشجاعية، موسى حرارة(3)، ومحمد الحداد (54)، ومحمود سلمي (70)، فيما سجل هدف الأهلي، محمد بركات (10).

وبهذا الفوز تعمق اتحاد الشجاعية في صدارة جدول الترتيب برصيد(20) نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند (5) نقاط، في المركز العاشر.

شباب جباليا (1×2) اتحاد خانيونس

وفي مباراة ثانية عاد اتحاد خانيونس بفوز ثمين من أرض شباب جباليا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

سجل هدفي اتحاد خانيونس، حازم شكشك (10)، ورمضان شبير (22)، فيما سجل هدف شباب جباليا، فادي أبو حصيرة(95)، ليرفع اتحاد خانيونس رصيده إلى (17) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شباب جباليا عند (7) نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الأولى

نماء (1×0) شباب الزوايدة

واقتحم نماء ضراع المنافسة على الصعود بعد فوزه المهم على شباب الزوايدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

سجل هدف نماء، عاصف الكتناني(28)، ليرفع نماء رصيده إلى (14) نقطة في المؤكز الرابع بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات والمحمع الإسلامي، فيما بقي الزوايدة في صدارة الترتيب مؤقتا برصيد (15) نقطة.

خدمات خانيونس (0×0) خدمات البريج

وفي مباراة ثانية احتكم خدمات خانيونس للتعادل السلبي مع خدمات البريج بدون تمكن لأحد الفريقين من حسم نقاط المباراة لصالحه.

ورفع التعادل رصيد خدمات خانيونس إلى (7) نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام خدمات البريج بنفس الرصيد من النقاط.