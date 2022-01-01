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دي بروين يتفوق على ديفيد بيكهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 23 يناير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي بروين يتفوق على ديفيد بيكهام في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

يتفوق النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق، بعدما وصل لنفس عدد الأهداف التي صنعها في مشواره بالدوري الإنجليزي.

دي بروين نجح في صناعة هدف السيتي في مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون، مساء السبت، في اطار منافسات الدوري الإنجليزي، والذي حمل توقيع المدافع الإسباني أيميريك لابورت.

وصنع البلجيكي المميز بذلك 80 هدفاً مع سماوي مانشستر في البريميرليج، وهو نفس عدد الأهداف التي صنعها بيكهام، لكن الإنجليزي الدولي السابق احتاج لمباريات أكثر للوصول إلى هذا الرقم.

ووصل دي بروين للأسيست رقم 80 بعد 197 مباراة، بينما احتاج بيكهام إلى 266 لقاء لصناعة نفس العدد من الأهداف، مع العلم أن ديفيد هز شباك الخصوم في 62 مناسبة خلال المباريات المذكورة، في حين اكتفى دي بروين بوضع بصمته داخل الشباك في 48 مناسبة.

وقدم البلجيكي مباراة جيدة ضد القديسين حيث لمس الكرة 95 مرة وصنع هدفاً، وسدد على المرمى 4 مرات، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة، وتفوق في الصراعات الثنائية في خمس مناسبات.

#كيفين دي بروين #الدوري الإنجليزي #ديفيد بيكهام

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