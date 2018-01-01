مشكلة برشلونة مع الأبقار المقدسة تزداد وضوحاً

وكالات / سما /

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية بأن نادي برشلونة لديه أزمة مع الأبقار المقدسة في الفريق، وهم اللاعبين الذين حصلوا على ضمانات هائلة في عصر الرئيس السابق بارتوميو وأصبح وجودهم يُشكل عبئاً اقتصادياً على النادي.

ذكرت الصحيفة بأن اللاعبين القدامى في الفريق لم يعودوا يقدمون ما يستحقون عليه المبالغ التي يتقاضوها وكان على رأسهم جيرارد بيكيه الذي كان معروفاً بأنه الطفل المدلل لدى بارتوميو.

كان سيرجيو بوسكيتس قد اتفق مع رئيس مجلس الإدارة السابق على الحصول على عقد لمدة 5 سنوات في عام 2018 وكان ذلك عندما كان يبلغ من العمر 30 عاماً.