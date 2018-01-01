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مشكلة برشلونة مع الأبقار المقدسة تزداد وضوحاً

الأحد 23 يناير 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشكلة برشلونة مع الأبقار المقدسة تزداد وضوحاً



وكالات / سما /

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية بأن نادي برشلونة لديه أزمة مع الأبقار المقدسة في الفريق، وهم اللاعبين الذين حصلوا على ضمانات هائلة في عصر الرئيس السابق بارتوميو وأصبح وجودهم يُشكل عبئاً اقتصادياً على النادي.

ذكرت الصحيفة بأن اللاعبين القدامى في الفريق لم يعودوا يقدمون ما يستحقون عليه المبالغ التي يتقاضوها وكان على رأسهم جيرارد بيكيه الذي كان معروفاً بأنه الطفل المدلل لدى بارتوميو.

كان سيرجيو بوسكيتس قد اتفق مع رئيس مجلس الإدارة السابق على الحصول على عقد لمدة 5 سنوات في عام 2018 وكان ذلك عندما كان يبلغ من العمر 30 عاماً.

كان بارتوميو قد استجاب لطلب بوسكيتس بالحصول على عقد طويل الأمد، وهو أمر لم يكن يتناسب مع السن الذي وصل له في ذلك الوقت.

يتبقى لدى بوسكيتس عام آخر في عقده مع النادي الكاتالوني، وكتبت الصحيفة الكاتالونية في تقريرها عن مستقبل اللاعب الإسباني الدولي : “ربما هذا العقد الطويل لا يتناسب مع تدهور حالته البدنية ومستوياته في الوقت الحالي”.

ينطبق الأمر نفسه على الظهير الأيسر جوردي ألبا والذي مازال لديه عقداً حتى عام 2024 ويبدو من الصعب أن يتمكن من الالتزام به بالمستوى الذي يقدمه، وكذلك بيكيه الذي سيبلغ عامه الخامس والثلاثين في غضون أيام قليلة ولديه عقد لدى عام 2024.

#برشلونة #جيرارد بيكيه #بوسكيتس #جوردي ألبا

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