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هالاند يختار فريقه القادم بعد دورتموند

الأحد 23 يناير 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يختار فريقه القادم بعد دورتموند



وكالات / سما /

اختار النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، فريقه القادم بعد محطة سيجنال إيدونا بارك في الفترة المقبلة، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية ألمانية، مساء أمس السبت.

ويستمر مسلسل مستقبل هالاند دون معرفة الحلقة الأخيرة، وتخرج علينا الصحف في إسبانيا وإيطاليا ومختلف دول أوروبا بتقارير مختلفة عن المحطة المقبلة للاعب بين الحين والآخر.

آخر حلقات مسلسل مستقبل هالاند نقلتها صحيفة بيلد الألمانية، التي أفادت منذ قليل بأن النرويجي استقر على وجهته المقبلة، ويرغب في الانتقال للعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

ولم تكشف الصحيفة عن الموعد الذي يريد فيه هالاند الانضمام لريال مدريد، واكتفت بقول أن اللاعب يرغب في تقمص ألوان اللوس بلانكوس، الذي يعد من بين الأندية التي تزحف خلف الحصول على توقيعه رفقة برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويفكر الريال بالفعل في انتداب هالاند، لكنه يضع كامل تركيزه على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر من  باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.

#إيرلينج هالاند #هالاند #دورتموند

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