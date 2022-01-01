قطار مانشستر سيتي يتعطل في محطة ساوثهامبتون

وكالات / سما /

تعطل قطار مانشستر سيتي في محطة ساوثهامبتون، بعدما سقط فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في فخ التعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل السيتي، الذي لم يتعثر في الدوري منذ الخسارة من كريستال بالاس بهدفين دون رد في أواخر أكتوبر الماضي، ضيفاً ثقيلاً على القديسين في ملعب سانت ماري، على أمل العودة بنقاط اللقاء كاملةً.

ساوثهامبتون دخل في أجواء اللقاء مبكراً بتسجيل هدفاً مبكراً عند وصول الدقيقة السابعة، من توقيع كيلي ولكر بيترس، ليحاول فريق جوارديولا العودة في النتيجة خلال دقائق الفترة الأولى، دون أن ينجح في سعيه.

وعقب الاستراحة، حاول السيتي ترجمة سيطرته على المباراة بهدف التعادل، ورغم صناعة عدة فرص، إلا أن الهدف لم يأت إلا بحلول الدقيقة 65، من توقيع المدافع أيمريك لابورت.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد السيتي للنقطة 57، في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ليفربول الوصيف، مع خوض الريدز مباراتين أقل.