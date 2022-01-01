  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قطار مانشستر سيتي يتعطل في محطة ساوثهامبتون

الأحد 23 يناير 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطار مانشستر سيتي يتعطل في محطة ساوثهامبتون



وكالات / سما /

تعطل قطار مانشستر سيتي في محطة ساوثهامبتون، بعدما سقط فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في فخ التعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل السيتي، الذي لم يتعثر في الدوري منذ الخسارة من كريستال بالاس بهدفين دون رد في أواخر أكتوبر الماضي، ضيفاً ثقيلاً على القديسين في ملعب سانت ماري، على أمل العودة بنقاط اللقاء كاملةً.

 

ساوثهامبتون دخل في أجواء اللقاء مبكراً بتسجيل هدفاً مبكراً عند وصول الدقيقة السابعة، من توقيع كيلي ولكر بيترس، ليحاول فريق جوارديولا العودة في النتيجة خلال دقائق الفترة الأولى، دون أن ينجح في سعيه.

وعقب الاستراحة، حاول السيتي ترجمة سيطرته على المباراة بهدف التعادل، ورغم صناعة عدة فرص، إلا أن الهدف لم يأت إلا بحلول الدقيقة 65، من توقيع المدافع أيمريك لابورت.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد السيتي للنقطة 57، في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ليفربول الوصيف، مع خوض الريدز مباراتين أقل.

#ساوثهامبتون #مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الشيخ: سيتم الإعلان غداً عن 500 اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية

حسين

يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

سارى

تسجيل 110 إصابات بكورونا بصفوف الأسرى في “عوفر” و”ايشل”

صحة غزة: المستشفى الأوروبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة وهذا ما نطلبه من المصاب بأوميكرون

الأوقاف تكشف الموعد المتوقع لخروج أولى رحلات العمرة من غزة

الاتصالات الفلسطينية