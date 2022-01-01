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أبقار المستوطنين تخرب محاصيل المواطنين الحقلية في الأغوار الشمالية

الأحد 23 يناير 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

خربت أبقار المستوطنين، اليوم الأحد، محاصيل المواطنين شرق خلة "مكحول" بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، بأن أكثر من 15 رأس بقر تعود لأحد المستوطنين، ترعى منذ ساعات الصباح، في المحاصيل البعلية التي زرعها المواطنون في المنطقة.

يذكر أن مستوطنا أقام قبل أعوام بؤرة استيطانية في منطقة السويدة القريبة من خلة مكحول، وأجبر المواطنين على ترك المراعي القريبة، كما أطلق أبقاره بشكل دوري في الأراضي التي يفلحها المواطنون في المنطقة.

يذكر أن المواطنين في تلك المناطق الغورية يعتمدون بعد حصاد المحاصيل على البذور والقش في توفير طعام لمواشيهم.

#الأغوار الشمالية #المستوطنين

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