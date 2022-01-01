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أدرعي يعلق على رفع صور الحوثي وسليماني ونصر الله في غزة وضجة في الوسط السعودي ..

الأحد 23 يناير 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي يعلق على رفع صور الحوثي وسليماني ونصر الله في غزة وضجة في الوسط السعودي ..



غزة / سما /

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسيرات في قطاع غزة، رفع المشاركون فيها صورا لقادة من جماعة "أنصار الله" الحوثية و"الحرس الثوري" الإيراني و "حزب الله" اللبناني.

وتداول نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمسيرات سارت في غزة "تضامنا مع اليمن"، بحسب منظميها، رفعت فيها صور لقادة وعناصر حزبية، أبرزهم زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله".

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على هذه المظاهرات قائلا: "مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييدا لميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، ويرفعون صور الإرهابي عبد الملك الحوثي، وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان، قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولئك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم…؟عيب عليكم".

في حين علق حساب سعودي قائلا: "جالس أتابعهم الآن على الهوا، كمية الشتائم الموجهة للسعودية لا تطاق، ومدح سليماني و مغنية وحسن نصراللات وعبدالملك الحوثي..معقولة هذي فلسطين؟"

وانتقدت العديد من الحسابات السعودية هذه المسيرات، التي دعمت الحوثيين وإيران وحزب الله، ووجهت "شتائم" للسعودية.

المصدر: RT

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