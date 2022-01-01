الاحتلال يهدم 19 منشأة بالقدس وضواحيها خلال أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

وثّقت شبكة "القسطل" الإخبارية هدم آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضييْن، 19 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، من بينها 8 منشآت أُجبر أصحابها على هدمها قسرًا.



وأوضحت الشبكة أن آليات بلدية الاحتلال هدمت 11 مُنشأة في أحياء الشيخ جراح، الولجة، العيساوية، أم طوبا، منذ تاريخ 9 حتى 22 كانون ثاني/ يناير الجاري.



وأشارت إلى أن آليات الاحتلال دمرت منزلين و5 منشآت تجارية لعائلة المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح، كما هدمت جدارين استناديين في الولجة، ومغسلة قيد الإنشاء لعائلة مصطفى في العيساوية، ومقبرة قيد الإنشاء في أم طوبا.



وجرّفت آليات الاحتلال أرضًا لعائلة حارس المسجد الأقصى فادي عليان في العيساوية، فيما نفذ مستوطنون برفقة عناصر شرطة الاحتلال أعمالًا تخريبية في أرض عائلة سالم بالشيخ جراح، في محاولةٍ للاستيلاء عليها.



ولفتت الشبكة إلى أن بلدية الاحتلال أجبرت عائلة فيصل الجعبري في واد الجوز، وعائلة جلال الرجبي في بيت حنينا، وعائلة إبراهيم أبو كف في صور باهر، على هدم منازلهم قسرًا، لتغرق ذكرياتهم وأحلامهم بالتُراب.



كما أجبرت عائلة خلايلة في جبل المكبر على هدم محالها التجارية الثلاثة، وعائلة عليان على هدم حظيرةٍ للخيل في العيساوية.



وأضافت "لقسطل" أن المنشآت التي لا زالت قيد الإنشاء لم تسلم من انتهاكات الاحتلال أيضًا، وطالها الهدم والدمار، وقد وثقت إجبار عائلة المقدسي محمد جمال محمد علي على هدم منشأة سكنية قسرًا، في مخيم شعفاط.



ومن جهةٍ أخرى، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بهدم وإزالة كرفان خدمات عامة، في ملعب جبل الزيتون بالقدس المحتلة.