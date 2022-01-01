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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية - سما الإخبارية

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 23 يناير 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.

  • يديعوت احرونوت: 

  • الشرطة زرعت برنامج تجسس في هواتف رؤساء سلطات محلية 

  • قلقون على الصحة النفسية للطواقم الطبية 

  • الحكومة ستصوت اليوم على إقرار تشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات 

  • المراسل العسكري يوسي يهوشوع يكتب: يجب التعامل مع الاعتداء على نشطاء اليسار والفلسطينيين كعملية إرهابية 

  • شهادات للمسنين اليهود حول الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين "صرخنا كفى لكنهم واصلوا ضربنا بالهراوات والحجارة 

  • مدير عام منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان: عنف المستوطنين عار على جبين المجتمع الإسرائيلي 

  • حركة السلام الان :القيادة السياسية تدعم المستوطنين 

  • التحقيق مع ضباط وجنود في قضية وفاة المسن الفلسطيني عمر اسعد، ويتبين أن الجنود قاموا بتكبيلة وإغلاق فمه لمنعه من الصراخ 

  • النيابة العسكرية لن يقدم أحدا من الجنود للمحكمة 

صحيفة معاريف :

  • هزة أرضية في شمال البلاد 

  • تقديرات: تفشي الاوميكرون في طريقه للتراجع 

  • تصرفات المستوطنين تتعارض مغ قيمنا... تنديد بعملية الاعتداء على نشطاء اليسار 

  • ارتفاع بالاحداث اللاسامية في العالم خلال الحرب الأخيرة على غزة في عملية السور الواقي 

  • ناجون من النازية: لا تربطوا بين محرقة اليهود وتفشي الكرونا 

صحيفة هآرتس: 

  • من المتوقع تشكيل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات الالمانية 

  • الحكومة تعمل على زرع 450 الف شجرة بالمدن وفي نفس الوقت تقر قطع مئات آلاف الأشجار 

  • المستوطنون يعتدون على نشطاء اليسار في بورين والشرطة لم تعتقل أحدا والشباك يحقق 

  • اعتقال طالبة دكتوراة عربية بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي والمحكمة تطلق سراحها للاعتقال المنزلي 

  • ثلاثة يهود اعتدوا على شابين عربيين أحدهما مقعد في بات يام 

#الصحف الإسرائيلية

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