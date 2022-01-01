فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.
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يديعوت احرونوت:
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الشرطة زرعت برنامج تجسس في هواتف رؤساء سلطات محلية
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قلقون على الصحة النفسية للطواقم الطبية
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الحكومة ستصوت اليوم على إقرار تشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات
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المراسل العسكري يوسي يهوشوع يكتب: يجب التعامل مع الاعتداء على نشطاء اليسار والفلسطينيين كعملية إرهابية
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شهادات للمسنين اليهود حول الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين "صرخنا كفى لكنهم واصلوا ضربنا بالهراوات والحجارة
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مدير عام منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان: عنف المستوطنين عار على جبين المجتمع الإسرائيلي
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حركة السلام الان :القيادة السياسية تدعم المستوطنين
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التحقيق مع ضباط وجنود في قضية وفاة المسن الفلسطيني عمر اسعد، ويتبين أن الجنود قاموا بتكبيلة وإغلاق فمه لمنعه من الصراخ
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النيابة العسكرية لن يقدم أحدا من الجنود للمحكمة
صحيفة معاريف :
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هزة أرضية في شمال البلاد
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تقديرات: تفشي الاوميكرون في طريقه للتراجع
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تصرفات المستوطنين تتعارض مغ قيمنا... تنديد بعملية الاعتداء على نشطاء اليسار
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ارتفاع بالاحداث اللاسامية في العالم خلال الحرب الأخيرة على غزة في عملية السور الواقي
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ناجون من النازية: لا تربطوا بين محرقة اليهود وتفشي الكرونا
صحيفة هآرتس:
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من المتوقع تشكيل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات الالمانية
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الحكومة تعمل على زرع 450 الف شجرة بالمدن وفي نفس الوقت تقر قطع مئات آلاف الأشجار
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المستوطنون يعتدون على نشطاء اليسار في بورين والشرطة لم تعتقل أحدا والشباك يحقق
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اعتقال طالبة دكتوراة عربية بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي والمحكمة تطلق سراحها للاعتقال المنزلي
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ثلاثة يهود اعتدوا على شابين عربيين أحدهما مقعد في بات يام