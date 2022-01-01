فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.

يديعوت احرونوت:

الشرطة زرعت برنامج تجسس في هواتف رؤساء سلطات محلية

قلقون على الصحة النفسية للطواقم الطبية

الحكومة ستصوت اليوم على إقرار تشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات

المراسل العسكري يوسي يهوشوع يكتب: يجب التعامل مع الاعتداء على نشطاء اليسار والفلسطينيين كعملية إرهابية

شهادات للمسنين اليهود حول الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين "صرخنا كفى لكنهم واصلوا ضربنا بالهراوات والحجارة

مدير عام منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان: عنف المستوطنين عار على جبين المجتمع الإسرائيلي

حركة السلام الان :القيادة السياسية تدعم المستوطنين

التحقيق مع ضباط وجنود في قضية وفاة المسن الفلسطيني عمر اسعد، ويتبين أن الجنود قاموا بتكبيلة وإغلاق فمه لمنعه من الصراخ