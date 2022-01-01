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الاحتلال يجرف نحو 50 دونما من أراضي الفقيقيس في دورا جنوب الخليل

الأحد 23 يناير 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال اليوم الأحد، نحو 50 دونما من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا جنوب الخليل.

وقال وليد أبو شرار وهو أحد المتضررين ، إن التجريف يأتي تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، مبينا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.

وأوضح أنه يوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والآن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم، مشيرا إلى أن مستوطنة "نوجهوت" مقامة في معظمها على أراضي عائلة أبو شرار.

#الخليل #الاحتلال

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