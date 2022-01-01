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الصحة : حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

الأحد 23 يناير 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 35 حالة، بعد إجراء 1099فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  193444 إصابة، الحالات النشطة 2581 حالة ، والمتعافين 189123 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى  1740 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  68 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخصاً.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة

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