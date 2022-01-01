مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

رام الله / سما /

أعطب مستوطنون، اليوم الاحد، عددا من اطارات المركبات الخاصة، وخطوا شعارات عنصرية مناهضة للعرب في قرية قيرة شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي قيرة اشرف زيادة "ان عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فجر اليوم وقاموا بإعطاب اطارات سبع مركبات تعود لكل من فهد عواد، وهيب عرباسي، زكريا عرباسي، نافز عرباسي، عايد عرباسي. "

وأضاف زيادة ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات، اضافة لرسم "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين. مشيرا انها ليست المرة الاولى التي تتعرض لها القرية لاعتداءات المستوطنين.

بدوره شدد محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الاهالي حول هذه اللجان لصد اي محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين الحاقدين، محذرا من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة والتي كان اخرها الليلة الماضية واعطاب اطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد الاهالي بالانتقام.