الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم 23 على التواصل

رام الله / سما /

يواصل الأسرى الإداريون اليوم الأحد ، مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية لليوم 23 على التوالي تحت شعار "قرارنا حرية".

يُذكر أن قرار المقاطعة لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث والعشرين على التوالي، يأتي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة .

الجدير بالذكر، أن قرابة الـ500 اسير اداري يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن،

يُشار إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.