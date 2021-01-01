  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم 23 على التواصل

الأحد 23 يناير 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسرى الإداريون اليوم الأحد ، مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية  لليوم 23 على التوالي تحت شعار "قرارنا حرية".

يُذكر أن قرار المقاطعة لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث والعشرين على التوالي، يأتي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة .

الجدير بالذكر، أن قرابة الـ500 اسير اداري يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن،

يُشار إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

#هيئة الأسرى #محاكم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

دفن جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونان

مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

الصحة : حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

1202222182447554

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

الاتصالات الفلسطينية