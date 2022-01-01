الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "حتى الآن لا تبدو بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية الحالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

واستدرك ملحم قائلا :" لكن هناك وعود جدية من قبل الممولين من الدول الأوروربية لإمكانية استئناف تقديم الدعم للخزينة خلال الأشهر القليلة القادمة".

وفيما يتعلق بجلسة الحكومة الأسبوعية، قال ملحم : "اجتماع الحكومة يستهدف الاقتراب اكثر من هموم واحتياجات المواطنين في المحافظات والاستجابة بالممكن والموجود للاحتياجات الاضطراية للمحافظات خاصة تلك التي تتعلق بالمياه والكهرباء والبنية التحتية".

وتابع: "الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها محافظة طوباس والاغوار الشمالية، وهذه الاحتياجات ربما نفذ منها خاصة في مجال الزراعة حيث تمت زيادة مساحات الاراضي المروية بالزراعة وزراعة الأشتال المثمرة واستصلاح العديد من الأراضي وشق وتأهيل طرق زراعية ودعم تجمعات بدوية.

وأضاف: "هناك احتياجات أخرى كالمستشفيات وتوسيع الكادر الطبي وتأهيل الملعب البلدي والشوارع، وضرائب الثروة الحيوانية والنباتية، والمدارس".