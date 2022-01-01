  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

الأحد 23 يناير 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "حتى الآن لا تبدو بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية الحالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

واستدرك ملحم قائلا :" لكن هناك وعود جدية من قبل الممولين من الدول الأوروربية لإمكانية استئناف تقديم الدعم للخزينة خلال الأشهر القليلة القادمة".

وفيما يتعلق بجلسة الحكومة الأسبوعية، قال ملحم : "اجتماع الحكومة يستهدف الاقتراب اكثر من هموم واحتياجات المواطنين في المحافظات والاستجابة بالممكن والموجود للاحتياجات الاضطراية للمحافظات خاصة تلك التي تتعلق بالمياه والكهرباء والبنية التحتية".

وتابع: "الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها محافظة طوباس والاغوار الشمالية، وهذه الاحتياجات ربما نفذ منها خاصة في مجال الزراعة حيث تمت زيادة مساحات الاراضي المروية بالزراعة وزراعة الأشتال المثمرة واستصلاح العديد من الأراضي وشق وتأهيل طرق زراعية ودعم تجمعات بدوية.

وأضاف: "هناك احتياجات أخرى كالمستشفيات وتوسيع الكادر الطبي وتأهيل الملعب البلدي والشوارع، وضرائب الثروة الحيوانية والنباتية، والمدارس".

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

"بيت ليد": الصاروخ المزدوج الذي وضع بصمته القوية في مسار المقاومة الفلسطينية (صور)

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

دفن جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونان

الأخبار الرئيسية

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

1202222182447554

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

الديمقراطية تقدم للقيادة الجزائرية ميادرتها لإنهاء الإنقسام.. وهذا ما جاء فيها

9999158664

تيسير خالد: الجبهة الديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

الاتصالات الفلسطينية