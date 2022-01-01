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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 23 يناير 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

 أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، الوضع الخطير للأسير أبو حميد ورفض الاحتلال طلبا رسميا لزيارته.

كما تناولت الصحف، وقوع إصابات جراء مواجهات مع الاحتلال في محافظات عدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يعزي أمين سر "فتح" في القدس شادي المطور بوفاة والده

-الأسير أبو حميد في وضع صحي خطير والاحتلال يرفض طلبا رسميا لزيارته

-دفن جثامين 8 فلسطينيين ضحايا غرق القارب في اليونان

-عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول ويجب أن يتوقف

-البلاد تتأثر بمنخفض جوي اليوم

-اشتية يبحث مع عدد من مؤسسات الخليل احتياجات المدينة في قطاع الطاقة

-النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة طفلة في بيت لحم

-ملف الطفل النواتي إلى النيابة العامة

-وفاتان و928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و461 حالة تعاف

-لتجنب مواجهة إسرائيلي.. لاعب كويتي ينسحب من بطولة دولية للتنس

-2500 أميركي يوقعون على عريضة تطالب بلينكن بالتدخل لوقف التطهير العرقي في النقب

-13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

-الكيل بمكيالين في التعامل مع إرهاب المستوطنين

-الموت يغيب المخرج السوري بسام الملا

"الأيام":

-إصابات جراء مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وبرقة ومخيم العروب

-إصابة خطيرة لشاب من نابلس خلال ملاحقته في الخليل

-رام الله: وقفة إسناد ودعم للأسير أبو حميد والاحتلال يواصل رفض السماح بزيارته

-لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي توصي بإحالة الملف إلى النيابة العامة

-الأحمد: التحضيرات تتواصل استعدادا لاجتماع المجلس المركزي يوم 6 شباط

-2500 أمريكي يوقعون عريضة تطالب بلينكن بالتدخل لوقع التطهير العرقي بالنقب

"القدس":

-بتسليم: إسرائيل تستخدم 3 ذرائع واهية ومرفوضة لهدم منازل الفلسطينيين

-مواجهات وإصابات في عدة مناطق بالضفة

-عضو كونغرس: الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات ممنهجة يجب أن تتوقف

-الطيبي يطالب بفتح المقبرة الجماعية لشهداء مجزرة الطنطورة وإعادة دفنهم

-رفض طلب رسمي لزيارة الأسير أبو جميد

-المطالبة بإطلاق 25 أسيرا اعتقلوا قبل "أوسلو"

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