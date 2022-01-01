البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

غزة / سما /

أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، بياناً توضيحياً مهماً بشأن ما تعرض له من قبل أحد موظفيه أثناء عمليات مصرفية مخالفة للإجراءات المتبعة.

وأضاف البنك، في بيان له “أنّه تعرض لحدث تشغيلي تمثل في قيام أحد موظفيه بعمليات مصرفية مخالفة للإجراءات المتبعة حيث اكتشف البنك الحدث وعمل على استدراكه والسيطرة عليه بعد أنّ أخضعه للمراجعة والتدقيق وبمتابعة الجهات الرسمية المختصة”.

وطمأن البنك عملائه بأن الحدث التشغيلي المذكور لا يؤثر بأي شكل على حساباتهم وأرصدتهم أو متانته المالية، كما لن يؤثر على أعماله وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين.

وبين أنه جرى تحويل الموظف المذكور لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعا البنك لتوخي الدقة بخصوص ما ينشر بهذا الخصوص مؤكداً عدم صحة ما يجري تداوله من أرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.