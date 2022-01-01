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حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

الأحد 23 يناير 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر



رام الله / سما /

  تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي بارد وماطر، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا و تسقط في زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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