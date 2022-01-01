الإعلان عن اتفاق "تعاون تاريخي" بين اتحادي المغرب وإسرائيل لكرة السلة

الرباط/سما/

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، توصلها لاتفاق تعاون تاريخي مع الاتحاد الإسرائيلي، في إطار انفتاح الجامعة على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية.

وأصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بلاغا مساء أمس الجمعة، جاء فيه: "في إطار انفتاح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلتا الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة (FRMBB) ونظيرتها الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة (IBBA) يوم الخميس 20 يناير 2022، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة.. ".

وفي ما يلي صورة عن نص البلاغ: