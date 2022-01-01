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مستوطنون يقتحمون قرية برقة شرق رام الله

الأحد 23 يناير 2022 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون قرية برقة شرق رام الله



رام الله/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، مساء السبت، قرية برقة جنوب شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أقام الاحتلال على أراضي القرية والقرى المجاورة مستوطنات "بسجوت" و"كوخاف يعقوب" و"جفعات أساف" و"مجرون".

#رام الله #برقة

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