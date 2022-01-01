مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع تفاصيل جديدة عن هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين، منها أن الإماراتيين تصدوا لثلاث مسيرات من أصل خمسة.

ونقل موقع "المونيتور" الأميركي عن المسؤول الذي لم يكشف هويته أن "إحدى المسيّرات التي أسقطت كانت في طريقها إلى متحف اللوفر، وأخرى كانت في طريقها إلى هدف إستراتيجي آخر" لم يكشفه.

وقال المسؤول الإسرائيلي أن "الإماراتيين في صدمة. صدمة شديدة. ليسوا معتادين على التعرض لهجوم مثل هذا".

وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه رغم مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عدة مخازن وقود، فقد "تم تفادي وقوع كارثة أثقل بأعجوبة".

كما نقل الموقع عن وزير إسرائيلي رفيع قوله إن "الجميع يعرف أن الحوثيين ليس بمقدورهم القيام بهجوم مثل هذا لوحدهم. الجميع يعرف أن الأسلحة المستخدمة كانت إيرانية، وأنّ الأوامر صدرت من طهران".

وتابع الوزير الإسرائيلي "ومع ذلك، مفاوضات فيينا مستمرة كالمعتاد. أنت ترى الجميع يتصرفون كالمعتاد. الإيرانيون يتجاهلون الجميع، وجرأتهم تزداد يوميا. هذا أمر لا يمكن تصوره".

وأجرى ضباط عسكريون إسرائيليون مشاورات مطولة حول الضربة، بحسب الموقع الذي أضاف أن إسرائيل "ليست قلقة من الهجوم نفسه... إنما من اللامبالاة الواضحة من العالم".