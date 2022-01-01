قائد البحرية الألمانية يقدم استقالته بعد تصريحاته حول القرم

برلين/سما/

أفادت صحيفة "بيلد" بأن قائد القوات البحرية الألمانية، الفريق البحري كاي أخيم شونباخ، قدم استقالة من منصبه السبت على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها بعد تصريحاته حول القرم.



وذكرت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، والمراقب العام في البوندسفير، إيبيرهارد تسورن، قبلا استقالة شونباخ.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" أن شونباخ سيترك منصبه "بشكل فوري".

وفي وقت سابق من السبت قال شونباخ خلال مشاركته في فعالية لمعهد الأبحاث والتحليلات الدفاعية بالهند إن شبه جزيرة القرم "راحت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك".

وأفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن هذه التصريحات أثارت استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، فيما قال شونباخ لاحقا إن هذه التعليقات تعكس فقط رأيه الشخصي وليس موقف الحكومة واصفا هذا التفسير بأنه "خطأ واضح"