وليد العوض: هذا ما سيحدد مشاركة حزب الشعب باجتماع المجلس المركزي

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض: إن الحزب سيحدد مشاركته في اجتماع المجلس من عدمه، وفق ما سيتمخض من نتائج لاجتماعات الهيئة التحضيرية للمجلس المركزي التي تضم ممثلي المنظمة.



وأضاف العوض في تصريح صحفي، ان "اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر من أجل الاتفاق على مخرجات اجتماع المركزي، ونحن سنكون في اتجاهين الأول الوضع السياسي المستعصي وتنكر الاحتلال والإدارة الأمريكية لحقوق وقضية شعبنا، الأمر الذي يتطلب من المركزي اتخاذ قرارات هامة الحد الأدنى منها تنفيذ ما سبق وقرره عام 2015 ثم البحث بسبل تصعيد المقاومة الشعبية وسبل إنهاء الانقسام".



وأوضح أن الاتجاه الثاني هو البنية التنظيمية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تطويرها وتعزيز المشاركة فيها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.



واستطرد العوض "مخرجات هذه الملفات والنتائج التي ستتمخض عن بحثها هو ما سيحدد مشاركة حزب الشعب في اجتماع المجلس أو لا، فإذا كانت النتائج تتقاطع مع رؤية الحزب فلا يوجد ما يمانع المشاركة، إلا أننا لم نحدد موقفنا بعد".

