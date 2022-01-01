  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بمواجهات عند مدخل مخيم العروب

السبت 22 يناير 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات عند مدخل مخيم العروب



الخليل / سما /

أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد أن اقتحمت قوة من الاحتلال المخيم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين.

وأصدرت سلطات الاحتلال، العام الماضي، أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون شمال الخليل حتى حلحول (التفافي العروب) بحيث سيلتهم الطريق أكثر من 1273 دونما.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #مخيم العروب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

الأخبار الرئيسية

1202222182447554

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

الديمقراطية تقدم للقيادة الجزائرية ميادرتها لإنهاء الإنقسام.. وهذا ما جاء فيها

9999158664

تيسير خالد: الجبهة الديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

بعد أيام من هجوم الحوثيين على أبوظبي.. الإمارات تحظر تحليق الطائرات بدون طيار في البلاد

الاتصالات الفلسطينية