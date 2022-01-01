إصابات بمواجهات عند مدخل مخيم العروب

الخليل / سما /

أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد أن اقتحمت قوة من الاحتلال المخيم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين.

وأصدرت سلطات الاحتلال، العام الماضي، أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون شمال الخليل حتى حلحول (التفافي العروب) بحيث سيلتهم الطريق أكثر من 1273 دونما.