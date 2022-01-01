هنية يُهاتف عائلة الشهيد يوسف السركجي في ذكرى استشهاده

غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا مع عائلة الشهيد يوسف السركجي، في الذكرى الـ20 لاستشهاده.

واستحضر هنية خلال، دور الشهيد السركجي الجهادي وعملياته البطولية التي أوجعت العدو، مُضيفًا: "كان قائدًا في كتائب القسام بالضفة المحتلة، وأشرف على العديد من العمليات الجهادية".

وثمّن صمود أهلنا في الضفة في وجه الغطرسة "الإسرائيلية"، موجهًا التحية لأهلنا في في القدس والنقب الثائر، خاصةً عائلة صالحية التي مثلت نموذجًا في الصمود والثبات على المبادئ.

يُشار إلى أنّ يوسف السركجي استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، برفقة القادة نسيم أبو الروس، وجاسر سمارو، وكريم مفارجة.