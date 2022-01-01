أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

غزة / سما /

قال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم السبت، إن حركته تلقت وبشكل رسمي وتقدير عالٍ مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.

وقال بدران في تصريح صحفي له، إن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وأضاف “هي مبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدًا عن التفرد”.