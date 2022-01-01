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أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

السبت 22 يناير 2022 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية



غزة / سما /

قال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم السبت، إن حركته تلقت وبشكل رسمي وتقدير عالٍ مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.

وقال بدران في تصريح صحفي له، إن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وأضاف “هي مبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدًا عن التفرد”.

#حركة حماس #حسام بدران #الجبهة الديمقراطية #المصالحة الفلسطينية

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