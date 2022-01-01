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بينيت يعتزم الامتناع عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

السبت 22 يناير 2022 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعتزم الامتناع عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات



القدس المحتلة / سما /

 يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم غد الأحد، الامتناع عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات التي يشتبه بوجود شبهات فساد خلال عملية شرائها منذ سنوات.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت، ضد تشكيل اللجنة، بحجة أنه يمكن أن تشل مشتريات وزارة الجيش.

ولا يعرف كيف سيتصرف الوزير الثالث من نفس الحزب ماتان كاهانا، في حين أن وزير القضاء جدعون ساعر وهو الذي روج للقرار سيصوت لصالحه، وسيسمح لوزراء حزبه “أمل جديد” بحرية التصويت.

ومن المتوقع أن يتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #قضية الغواصات #شبهات فساد #حزب يمينا

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