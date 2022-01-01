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البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصار لحرية الرأي

السبت 22 يناير 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية ويعتبره انتصار لحرية الرأي



رام الله / سما /

ثمّن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية المركزية "BDS الفدرالية" الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات باعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضمنها القانون الأساسي.

وقال البرغوثي، إن هذا القرار إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني، وانتصار لحركة المقاطعة و الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن أهمية قرار المحكمة، أنه ينفي عمليا قرار البرلمان الألماني "غير الملزم"، والذي تم بضغط من اللوبي الإسرائيلي، والذي اعتبر أن حركة المقاطعة معادية للسامية،

وطالب بفرض عقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها، وطالب بوقف الدعم المالي وعدم إعطاء قاعات رسمية لتمارس نشاطاتها.

واعتبر أن قرار المحكمة الإدارية المركزية "الفدرالية" الألمانية هو تأكيد على الحق في حرية الرأي والتعبير وينسجم مع الدستور الألماني.

#حركة المبادرة الوطنية #مصطفى البرغوثي

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