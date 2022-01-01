الفصائل في جنين تؤكد دعمها للأسرى والاستمرار بالمقاومة الشعبية

رام الله / سما /

عقدت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين، اليوم السبت، اجتماعًا في مكتب المبادرة الوطنية الفلسطينية بمدينة جنين، بحثت خلاله العديد من القضايا ذات الشان الوطني والمحلي.

وعبرت الفصائل الوطنية عن إدانتها لجريمة الاحتلال التي أدت إلى ارتقاء أيقونة المقاومة الشعبية الشيخ سليمان الهذلين الذي استشهد في مسافر يطا إثر حادث دهس متعمد من قبل أحد المستوطنين.

ودعت الفصائل، إلى أكبر حملة تضامن شعبي واسع مع الأسرى داخل سجون الاحتلال وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من المرض والإهمال الشديد من قبل الاحتلال، مشددةً على أهمية ترسيخ رسالة السلم الأهلي واستخدام لغة الحوار، وضرورة تعزيز النسيج الاجتماعي وصون العلاقات المجتمعية وتكريس سيادة القانون.

وعبرت عن استنكارها لعملية احراق سيارة رئيس بلدية جنين فايز السعدي، داعيةً الجهات المختصة إلى محاسبة الخارجين عن القانون وصولاً لاستخدام لغة الحوار والاحتكام للقانون.