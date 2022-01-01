وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد وسط رام الله

رام الله / سما /

شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، مساء السبت، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد، وسط مدينة رام الله.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صور الأسير أبو حميد، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنه وباقي الأسرى المرضى وكبار السن.

ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، التحية للأسير ناصر أبو حميد وأشقائه وكافة الأسرى من فصائل العمل الوطني، الذين مرت عليهم عقود وسنوات وأشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة إسنادهم ودعمهم، حتى ينالوا حريتهم.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، إن قوات الاحتلال ما زالت تتكتم بما يخص وضع الأسير أبو حميد، ما يؤكد أنه يمارس التضليل من خلال عدم تزويد عائلته بمعلومات كاملة حول وضعه الصحي.

وأضاف أن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على استمرار الفعاليات من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد، لتمكينه من العلاج في المستشفيات الفلسطينية أو في الخارج، ورسالة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل لحل قضية الأسير أبو حميد بالإفراج عنه من سجون الاحتلال.