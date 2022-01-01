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نقابة الاطباء :تشكيل لجنة أهلية لمتابعة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان

السبت 22 يناير 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الاطباء :تشكيل لجنة أهلية لمتابعة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان



رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء عن تشكيل لجنة أهلية لمتابعة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، والتي ستقوم بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة، مؤسسة بكدار، صندوق الاستثمار وأية جهات أخرى ذات علاقة بالموضوع.

وأعلنت النقابة في بيان لها، السبت، أن تشكيل اللجنة جاءعقب لقاء خاص نظمته نقابة الأطباء بمشاركة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف من النزاهة والمساءلة أمان، مركز بيسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، لجان العمل الصحي، لجان الرعاية الصحية والإغاثة الزراعية.

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