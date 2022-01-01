  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قرعة صعبة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم..

السبت 22 يناير 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة صعبة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم..



وكالات - سما-

أسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي جرى سحبها اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري "الفراعنة" في مواجهة نظيره السنغالي.

وستشهد هذه المواجهة صداما مباشرا وجها لوجه بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

 

وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:

مصر - السنغال

الكاميرون - الجزائر

غانا - نيجيريا

الكونغو الديمقراطية - المغرب

مالي - تونس.

وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

المصدر: "cafonline" 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

وفاة بسام الملا مخرج مسلسل"باب الحارة"

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

الأخبار الرئيسية

بعد أيام من هجوم الحوثيين على أبوظبي.. الإمارات تحظر تحليق الطائرات بدون طيار في البلاد

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

جنود

موقع عبري ينشر اعترافات لجنود الاحتلال: هكذا نجعل حياة الفلسطينيين صعبة !!

تسجيل حالتي وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية