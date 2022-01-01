بعد أيام من هجوم الحوثيين على أبوظبي.. الإمارات تحظر تحليق الطائرات بدون طيار في البلاد

ابو ظبي / وام/

أمرت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم السبت، بوقف عمليات طيران الطائرات بدون طيار لمدة شهر، بالنسبة لملاك وممارسي وهواة هذه الطائرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويشمل الحظر "مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة".

وأوضحت الوكالة أن الحظر جاء "نظرا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بهذه التعليمات "حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية"، مضيفة "وعليه، سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت 22 يناير 2022".

وتأتي هذه التعليمات بعد أيام من تعرض الإمارات لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

المصدر: "وام"