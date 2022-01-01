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مواجهات نارية للمنتخبات العربية في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

السبت 22 يناير 2022 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات نارية للمنتخبات العربية في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022



دوالا/سما/

أسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي جرى سحبها اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهات قوية.

نتيجة القرعة:

مصر - السنغال

الكاميرون - الجزائر

غانا - نيجيريا

الكونغوالديمقراطية-المغرب

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ"فيفا" الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وستقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين.

وينطلق الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

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