  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات لأمريكا: لنا الحق في الرد ومنع أي عدوان على أراضينا

السبت 22 يناير 2022 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات لأمريكا: لنا الحق في الرد ومنع أي عدوان على أراضينا



ابو ظبي /سما/ وام

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي عدوان على أراضيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، اليوم السبت.

وأكد قرقاش على ضرورة وقوف المجتمع الدولي موقفاً حازماً من هذه الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، موضحاً أن ما قامت به الميليشيا الإرهابية اعتداء سافر.

كذلك دعا قرقاش إلى ضرورة ممارسة الضغوط الدولية المناسبة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثي من مواصلة التلاعب بمستقبل اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن الحوثي لم يلتزم يوماً بأي اتفاقيات وتعهدات ولن يقوم بذلك دون ضغط دولي واضح.

وأوضح قرقاش أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة منشأة عسكرية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة.

كما جدد قرقاش "تقديره للموقف الأمريكي الذي أدان واستنكر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات"، حسب تعبيره.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، تضامن الولايات المتحدة مع الإمارات.
 

#الامارات #انور قرقاش #الولايات المتحدة #اليمن #الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

الأخبار الرئيسية

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

وكالة إيرانية ترد على مزاعم "اقتراح موسكو اتفاقا نوويا مؤقتا على طهران بمعرفة واشنطن"

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

جنود

موقع عبري ينشر اعترافات لجنود الاحتلال: هكذا نجعل حياة الفلسطينيين صعبة !!

تسجيل حالتي وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية