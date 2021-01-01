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للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.."بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار

السبت 22 يناير 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.."بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار



وكالات

تراجع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى ما دون 34,2 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، حسب موقع "كويت ديسك".

وكان سعر "بيتكوين" خلال جلسة التداول اليوم السبت، تراجع من 35,486 ألف دولار إلى 34,161 ألف دولار (9%)، وهو مستوى كان سعر العملة الرقمية بلغه في المرة الأخيرة في يوليو عام 2021.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن يوم الخميس الماضي عن خطته لحظر إصدار و"تعدين" وتداول العملات الرقمية من أجل مواجهة الأخطار الناجمة عن انتشار هذه العملات. وجاءت هذه المبادرة بسبب وضع الروبل الروسي الذي لا يعد عملة احتياطية، ما لا يسمح بتطبيق الأسلوب اللين في إدارة العملات الرقمية وتجاهل الأخطار الناجمة عنه في روسيا.

#بيتكوين #سعر بيتكوين

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