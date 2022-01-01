  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

السبت 22 يناير 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت /سما/

أكد الجيش اللبناني، السبت، أن أحد الزوارق الإسرائيلية اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، السبت، بيانا نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أكد من خلاله أنه "بتاريخ 21/ 1/ 2022 عند الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 مترا ولمدة 10 دقيقة".

وأضاف بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 20/ 1/ 2022 في الساعة 19.05 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 33 متراً ولمدة 7 دقائق. وفي الساعة 19.25، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالي 444 مترا ولمدة 10 دقائق".

وأكد بيان الجيش اللبناني أنه تتم متابعة ملف الخروقات الإسرائيلية مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

#الجيش اللبناني #لبنان #زورق اسرائيلي #المياه الإقليمية اللبنانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

الأخبار الرئيسية

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

وكالة إيرانية ترد على مزاعم "اقتراح موسكو اتفاقا نوويا مؤقتا على طهران بمعرفة واشنطن"

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

جنود

موقع عبري ينشر اعترافات لجنود الاحتلال: هكذا نجعل حياة الفلسطينيين صعبة !!

تسجيل حالتي وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية