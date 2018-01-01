"الضمير"تصدر تقريرا حول واقع الأخطاء الطبية في قطاع غزة

غزة / سما /

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقريراً حول واقع الأخطاء الطبية في قطاع غزة، ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير خاصة تصدر عن الضمير في تنفيذ لأنشطتها السنوية .

يتضمن التقرير عدة محاور منها ماهية الخطأ الطبي وأسبابه ،وموقف ودور وزارة الصحة الفلسطينية من الاخطاء الطبية وكذلك دور النيابة العامة ودور مؤسسات المجتمع المدني في استقبال الشكاوى المقدمة من ضحايا الاهمال والاخطاء الطبية للعام 2021 وخلص التقرير الى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها: ان المريض المتضرر يستحق تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الاخطاء الطبية ويترك تقديره لسلطة المحكمة التقديرية حسب ظروف وحيثيات كل حالة على حدا،, فيما يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الخطأ والاهمال الطبي يتم اللجوء الى القواعد العامة في القانون , كما ان هناك قصورا في تطبيق القواعد العامة فيما يتعلق بالأخطاء والاهمال الطبي من قبل القضاء.

وقد أوصى التقرير بضرورة تفعيل وتطبيق القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية , ومطالبة وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل على تشكيل لجان تحقيق دائمة وليست مؤقتة للتحقيق في الخطأ والاهمال الطبي وتكون من اطباء مستقلين أي ان يكون هناك تنوع ويكونوا أصحاب خبرة لا تقل عن 10 سنوات .