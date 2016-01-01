  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول ويجب أن يتوقف

السبت 22 يناير 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول ويجب أن يتوقف



واشطن/سما/

 قالت عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، "إن إسرائيل قامت هذا الأسبوع بتدمير منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس، لقد أدى هذا الهدم إلى تشريد 15 شخصا، وهو عمل غير مقبول، ويجب أن يتوقف".

وأضافت كورتيز في تغريدة لها على موقع "تويتر" "يتعرض الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم المدنية"، أوقفت القوات الإسرائيلية الاسبوع الماضي مسنا فلسطينيا أميركيا وضربته وتركته ملقى حتى الموت، وعلى وزارة الخارجية التحقيق في هذا الحادث العنيف".

يشار إلى أن الموقف ذاته عبرت عنه عضو الكونغرس ماري نيومان، في تغريدة لها أمس، بقولها "شردت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينيا، وهدمت منازلهم في حي الشيخ جراح في جنح الظلام، هذه حادثة واحدة من بين أكثر من 1000 عملية إخلاء وهدم نفذتها إسرائيل منذ عام 2016، ويجب أن يتوقف هذا العمل

#عائلة صالحية #الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

مصر: طبيبة تحذر من أكل "سم" نصنعه بأيدينا دون أن ندري!

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

جنود

موقع عبري ينشر اعترافات لجنود الاحتلال: هكذا نجعل حياة الفلسطينيين صعبة !!

تسجيل حالتي وفاة و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

عباس

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

سسس

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

الاتصالات الفلسطينية