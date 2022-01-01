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دلياني: الاحتلال يستمر في تشرذمنا ليمارس التطهير العرقي بحق شعبنا

السبت 22 يناير 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
دلياني: الاحتلال يستمر في تشرذمنا ليمارس التطهير العرقي بحق شعبنا



القدس المحتلة/سما/

أكد عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، على أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تشرذمنا ليمارس التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت: "يشهد حي الشيخ جراح تظاهرات احتجاجية أسبوعية على الممارسات الاسرائيلية منذ عام ٢٠٠٢، ويُشارك فيها بشكل منتظم متضامنين أجانب ونشطاء فلسطينيون وأعضاء في حركات السلام الاسرائيلية بدون انقطاع كل يوم جمعة عصراً في موقع الاعتصام الدائم على الشارع الرئيسي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس".

وأضاف، أن حجم التظاهرات يتزايد مع تزايد جرائم الاحتلال في الحي، وهذا مؤشر على حجم التضامن الدولي والعربي، ضد الممارسات الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس بشكل عام.


 
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تسعى إلى السيطرة على الشيخ جراح لاستكمال المشاريع الاستيطانية والتهويدية في الجهة الشمالية من أسوار البلدة القديمة، وبناء حزام استيطاني استعماري حول مدينة القدس.

ووجه دلياني التحية للمتضامنين الأجانب واليهود مع حي الشيخ جراح، ومع عائلة صالحية وعائلة سالم وجميع أهالي الحي، مؤكدًا على أن هذه التظاهرات الأسبوعية لن تتوقف بل ستنمو كما شاهدنا يوم امس حيث تحولت التظاهرة من مجرد وقفة احتجاجية إلى مسيرة تتبعها تظاهرة عارمة.

وأوضح أن ما يحدث في مدينة القدس يحتاج إلى وقفة دولية جادة من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في المدينة، كما يحتاج الى تكاتف فلسطيني داخلي يرأب الصدع في المشهد الفتحاوي والوطني لنتمكن من مواجهة ممارسات الاحتلال على قاعدة قوية.

وشدد على أن دولة الاحتلال تستثمر في تمزقنا، وهِرم نظامنا السياسي، وفرقتنا، وانشغالنا بقضايا خارج الاطار الوطني، وتمحورها في صراعات بعيدة عن القضية الفلسطينية لكي تمارس التطهير العرقي بحق شعبنا في كل مكان وخاصة في القدس.

#ديمتري دلياني #الاحتلال #الشعب الفلسطيني

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