"الهيئة الخيرية" توزع أدوية على المراكز الطبية بقطاع غزة

غزة / سما /

قامت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بتوزيع الأدوية اللازمة للصيدليات الخاصة بالمراكز الطبية في قطاع غزة، ضمن مشروع دعم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد استفاد من المشروع كل من: مركز القسام بمحافظة شمال غزة، ومركز وطن بمحافظة خانيونس، ومركز الزهراء بمحافظة رفح، وشملت الأدوية أصنافاً متعددة تخدم كافة التخصصات.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم وتعزيز المراكز الطبية لمواصلة تقديم خدماتها، والتخفيف عنها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في المجالات المختلفة.

وفي ذات السياق جدّدت إدارة الهيئة بمكتب غزة شكرها لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية بغزة IHH؛ لتمويلها هذا المشروع ودعمها المستمر لأبناء قطاع غزة.