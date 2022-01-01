  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الهيئة الخيرية" توزع أدوية على المراكز الطبية بقطاع غزة

السبت 22 يناير 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قامت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بتوزيع الأدوية اللازمة للصيدليات الخاصة بالمراكز الطبية في قطاع غزة، ضمن مشروع دعم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد استفاد من المشروع كل من: مركز القسام بمحافظة شمال غزة، ومركز وطن بمحافظة خانيونس، ومركز الزهراء بمحافظة رفح، وشملت الأدوية أصنافاً متعددة تخدم كافة التخصصات.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم وتعزيز المراكز الطبية لمواصلة تقديم خدماتها، والتخفيف عنها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في المجالات المختلفة.

وفي ذات السياق جدّدت إدارة الهيئة بمكتب غزة شكرها لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية بغزة IHH؛ لتمويلها هذا المشروع ودعمها المستمر لأبناء قطاع غزة.

#غزة #الهيئة الخيرية #أدوية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية... وسوريا تحتل المركز الخامس

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

الصحة بغزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عباس

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

سسس

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

نقب

صحيفة عبرية: هذا ما يزيد قلق الأوساط الأمنية الاسرائيلية في النقب

الاتصالات الفلسطينية