الدفاع المدني يُصدر إرشادات الوقاية من خطر المدفأة المنزلية

غزة/سما/

أصدرت المديرية للعامة للدفاع المدني، السبت، إرشاداتها وتوجيهاتها للمواطنين للوقاية من خطر المدفأة المنزلية خلال فصل الشتاء. وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين التقيد بشروط الوقاية والسلامة العامة في التعامل مع المدافئ أثناء فصل الشتاء؛ حفاظاً على أرواحهم وتفادياً لوقوح الحوادث والحرائق. وهي كالآتي:

- التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعال مدفأة الغاز، والتأكد من إغلاق الأسطوانة جيداً عند إطفائها. - عند تبديل أسطوانة الغاز، التأكد دورياً من سلامة الخرطوم وخلوه من أية تشققات.

- عند اقتناء مدفأة كهربائية يفضل اختيار الأنواع التي تفي بمعايير الجودة والسلامة. - تفقد سلامة وأمان إمدادات المدفأة الكهربائية باستمرار.

- مراقبة المدفأة باستمرار ويُحظر الخلود للنوم وهي مشتعلة؛ تحسباً لنشوب حريق أو الاختناق. - عدم ترك الأطفال وحدهم قرب المدفأة، وإبعادهم عن اللعب بالقرب منها. - عدم وضع المدفأة قرب الستائر والأفرشة، ويُحظر تجفيف الملابس أو الطهي عليها. - وضع جسم عازل للحرارة أسفل المدفأة.

- اختيار مكان مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركة فتكون عرضة للسقوط على قطع الأثاث أو السجاد. - الاحتفاظ بطفاية حرائق صغيرة لاستعمالها في حال الطوارئ، وتخصيص بطانية مناسبة وصالحة للاستعمال في الإطفاء والتدرب على استخدامها.

- عند استخدام "صوبة الكاز" يجب إشعالها خارج المنزل حتى تزول الرائحة والدخان المصاحب، ومن ثم وضعها داخل المنزل، وكذلك الأمر عند إطفائها، ويحظر تعبئتها بالوقود وهي مشتعلة.

- في حال استخدام الفحم للتدفئة: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان من فترة لأخرى للسماح بدخول الأوكسجين النقي. - يحظر النوم أثناء بقاء الفحم مشتعلاً داخل الغرفة، ويجب التأكد من إطفائه وإخراجه قبل النوم. ختاماً، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الاتصال عبر الرقم المجاني (102) في حال حدوث أي طارئ، متمنية السلامة للجميع.