الاحتلال يحرم أمين سر "فتح" في القدس من المشاركة في جنازة والده

القدس المحتلة / سما /

حرمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي المطور من حضور جنازة والده سعد حسن المطور الذي وافته المنية أمس.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حرمت المطور من حضور جنازة والده كونه ممنوعا بأوامر احتلالية من دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعدد من أحياء القدس ومحافظات الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال جددت في 23 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم قرار منع المطور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى، للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى قرارات تقييد حركته داخل مدينة القدس، ومنعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع عدد من قيادات الحركة، وسحب الإقامة من زوجته، ووقف مخصصات التأمين الصحي عنه وعن عائلته.