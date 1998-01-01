  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرة حاشدة أمام سفارة الاحتلال في لندن تضامنًا مع الشيخ جراح

السبت 22 يناير 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة حاشدة أمام سفارة الاحتلال في لندن تضامنًا مع الشيخ جراح



لندن/سما/

تظاهرت حشود كبيرة الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، تضامنًا مع أهالي حي الشيخ جراح المهددة منازلهم بالهدم، والإخلاء.

وجاءت المظاهرة بتنظيم من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وجمعيات أخرى.

وهتف المشاركون في المظاهرة المسائية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن تضامنهم مع عائلة صالحية التي هدم الاحتلال منزلها.

وتساءل متظاهرون عن دور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقف تعديات الاحتلال، وحملاته الاستيطانية التي تسلب الشعب الفلسطيني أرضه.

وتأتي هذه التظاهرة بعد رفع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقرّه لندن، قضية صالحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المركز في بيان، إن عائلة صالحية التي هدمت قوات الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح، وتحاول إجبارها على إخلاء الأرض الخاصة بهم، كانت قد وكّلت مكتب محاماة لرفع القضية إلى الجنائية الدولية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وشارك في رفع القضية إلى الجنائية الدولية، شركة Bindmans Solicitors للمحاماة والاستشارات القانونية.

وجاء في الدعوى القضائية، أن "التدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات غير المبرر بالضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998"

#الشيخ جراح #لندن #مظاهرات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية... وسوريا تحتل المركز الخامس

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية تقرر إحالة ملف وفاة الطفل النواتي إلى النيابة العامة

الصحة بغزة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عباس

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

سسس

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

نقب

صحيفة عبرية: هذا ما يزيد قلق الأوساط الأمنية الاسرائيلية في النقب

الاتصالات الفلسطينية