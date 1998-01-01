مظاهرة حاشدة أمام سفارة الاحتلال في لندن تضامنًا مع الشيخ جراح

لندن/سما/

تظاهرت حشود كبيرة الجمعة، أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، تضامنًا مع أهالي حي الشيخ جراح المهددة منازلهم بالهدم، والإخلاء.

وجاءت المظاهرة بتنظيم من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وجمعيات أخرى.

وهتف المشاركون في المظاهرة المسائية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن تضامنهم مع عائلة صالحية التي هدم الاحتلال منزلها.

وتساءل متظاهرون عن دور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقف تعديات الاحتلال، وحملاته الاستيطانية التي تسلب الشعب الفلسطيني أرضه.

وتأتي هذه التظاهرة بعد رفع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقرّه لندن، قضية صالحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المركز في بيان، إن عائلة صالحية التي هدمت قوات الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح، وتحاول إجبارها على إخلاء الأرض الخاصة بهم، كانت قد وكّلت مكتب محاماة لرفع القضية إلى الجنائية الدولية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وشارك في رفع القضية إلى الجنائية الدولية، شركة Bindmans Solicitors للمحاماة والاستشارات القانونية.

وجاء في الدعوى القضائية، أن "التدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات غير المبرر بالضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998"