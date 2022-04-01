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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 22 يناير 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 22 كانون الثاني/ يناير.

وفيما يلي إعلان الوزارة كما وصل "وكالة سما":

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (23 يناير):

كشف جوازات مصرية جديد

الحافلات: الرابعة والخامسة والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/4)

الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/4):

التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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