بلدية غزة تناقش مقترح مشروع إنشاء وتطوير سوق فراس

غزة/سما/

ناقشت بلدية غزة مقترح مشروع تطوير سوق فراس وإنشاء سوق تجاري في المكان خلال ورشة عمل عقدتها البلدية بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حاضنة (يوكاس) في مقر الكلية، ضمن جهود البلدية لإشراك المجتمع المحلي ومؤسساته للنهوض بالمدينة.

وشارك في الورشة؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضوا المجلس البلدي، م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، ونائب رئيس الكلية الجامعية د. تامر إشتيوي، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. زهدي الغريز، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار م. ماهر سالم، ولفيف من الاستشاريين والمهندسين المختصين.

وناقش المشاركون سبل تطوير السوق، والطرق المثلى لتصميم سوق عصري يخدم المدينة، وسبل الشراكة مع القطاع الخاص، وأفضل التصاميم الهندسية الملائمة للسوق، والإجراءات الفنية التي يجب أن يتضمنها السوق. وأكد د. السراج أن بلدية غزة تخطط لاستثمار منطقة السوق البالغ مساحتها نحو 32 دونماً تخدم المواطنين والقطاع الخاص وتعزز من المكانة التجارية للمدينة، ويساهم في تحسين الأوضاع لصحية والبيئية في المنطقة، ويخدم كافة محافظات قطاع غزة.

وقال رئيس البلدية إن البلدية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص في عملية إنشاء السوق وتطويره، وتوفير سوق عصري يساهم في تحسين الحركة التجارية في المدينة، ويوفر محال وأماكن صحية للتجار والباعة خلافاً للوضع الحالي.

بدوره؛ قدم مدير وحدة التخطيط والتطوير ماهر سالم عرضاً تضمن نبذة تعريفية عن مشروع سوق فراس والخطط التطويرية للسوق والجهود التي تبذلها البلدية لتوفير سوق عصري وكبير يوفر مساحات ومحلات للتجار وأماكن تتيح تسوق أفضل للمواطنين، ويحقق رؤية البلدية في تعزيز الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة من خلال إنشاء سوق بمواصفات حديثة.

من جهته قال د. تامر إشتيوي إن الهدف من الورشة هو تحقيق رؤية الكلية الجامعية في خدمة المجتمع، ونقل الخبرات المتوفرة لدى حاضنة يوكاس والكلية للمجتمع، وتعزيز الشراكة مع المجتمع والمؤسسات المحلية. بدوره؛ أكد م. زهدي العزيز أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإشراك أصحاب رؤوس الأموال والقدرات الفنية في اتخاذ القرار، معتبراً أن المشروع له أهمية تجارية وحضارية على مستوى محافظة غزة وكافة محافظات القطاع. وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الداعية إلى عقد المزيد من اللقاءات التشاورية لدراسة واستطلاع آراء من الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عليا تضم خبراء من القطاعات العاملة ذات العلاقة بالمشروع، وعمل دراسة اقتصادية للمكان، وتنفيذ تصميم هندسي مبدئي للمكان تمهيدا لطرح مسابقة معمارية لمنطقة المشروع.