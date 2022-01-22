إحراق مركبة رئيس بلدية جنين فايز السعدي

جنين/سما/

أقدم مجهولون يقودون دراجة نارية، فجر يوم السبت، على إلقاء زجاجة حارقة تجاه سيارة رئيس بلدية جنين فايز السعدي، ما أسفر عن احتراق جزء منها.

وعلقت نقابة العاملين في البلدية الدوام احتجاجًا على إحراق سيارة رئيس البلدية السعدي.

واستنكر أعضاء وموظفو المجلس البلدي الإقدام على إحراق سيارة رئيس بلدية جنين فجراً اليوم السبت، مطالبين الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.



واستنكر نائب رئيس بلدية جنين حكم عفيف زكارنة واعضاء المجلس البلدي وكافة موظفي وعمال بلدية جنين على إحراق سيارة رئيس البلدية و اقدام فئة ضالة وخارجة عن الصف الوطني باحراق سيارة رئيس بلدية جنين فجر اليوم السبت الموافق 22/1/2022

مطالبين عطوفة فظ ممحاحافظة جنين اللواء اكرم الرجوب والاخوة بالأجهزة الامنية بالاسراع بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى لا تعم الفتنة في مدينتنا الصامده.





