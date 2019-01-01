مستوطنون يستولون على 4 دونمات من أراضي كفر الديك غرب سلفيت

سلفيت / سما /

استولى مستوطنون، مساء أمس الجمعة، على أرض ببلدة كفر الديك غرب سلفيت، وسيجوها وزرعوها بالأشجار.



وأفادت مصادر محلية أن مجموعة كبيرة من مستوطني "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا وبحماية قوات الاحتلال، بالاستيلاء على 4 دونمات من أرض مساحتها 8 دونمات في منطقة "ديريا" غرب البلدة، تعود ملكيتها للمواطن أحمد يونس.



وأوضحت أن المستوطنين زرعوها بالأشجار، ووضعوا يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها.



ويشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ عام 2019 منعت المواطن يونس من استصلاح الأرض، وأوقفته عن حفر بئر مياه في المنطقة.



ويواصل المستوطنون الاعتداء على الأراضي والمنازل الفلسطينية، في محاولة للتضيق على المواطنين وبسط النفوذ في المنطقة.



ويحيط بسلفيت 24 تجمعًا استيطانيًّا أكبرها مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم”.