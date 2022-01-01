حماس تحمل الاحتلال مسؤولية معاناة اللاجئين الفلسطينيين

غزة/سما/

حمّلت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في كل دول العالم، وعدم تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

وقال هشام قاسم رئيس الدائرة الإعلامية لحماس في إقليم الخارج، إن حركته تابعت بكل ألم حادثة غرق 8 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بينهم نساء وأطفال، والذين قضوا قبل أيام غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا، بحثًا عن حياة آمنة وكريمة، مفقودة في الدول التي يعيشون فيها، وحماية لأنفسهم وعوائلهم من الاستهداف الذي يتعرضون له.



واعتبر قاسم أن “استمرار حالات الغرق الأليمة، ومشاهد الدفن الحزينة لأبنائنا اللاجئين من فلسطينيي سوريا، يمثل صورة من صور النكبة الفلسطينية التي تعرض لها شعبنا منذ أكثر من سبعين عامًا، بفعل عدوان الاحتلال ومجازره التي نفذتها العصابات الصهيونية”.



وأكد قاسم، على أن “حماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم لهم هي مسؤولية إنسانية، ينبغي أن تضطلع بها الدول المضيفة لهم، فهم ضيوف على أرضها، متمسكون بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقّ العودة، إلى ديارهم التي هجّروا منها، كما ينبغي أن تتداعى لها كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم”.

ودعا القيادي في حماس، المنظمات الإنسانية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرّك العاجل لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، في ظل هذه الأجواء والأزمات التي يتعرضون لها في بلاد اللجوء.