مقربون من نتنياهو يحذرونه من التوقيع على صفقة ادعاء مع النيابة العامة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية، أن مقربين من رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أشاروا عليه بعدم التوقيع على صفقة ادّعاء مع النيابة العامة.

وحذر المقربون من نتنياهو، الأخير بأنه لن يعود مطلقًا إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا ما أبرم صفقة كهذه، بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة.



ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن عددًا من أقطاب الليكود الذين يعتبرون أنفسهم مرشحين لخلافة نتنياهو أجروا نقاشات الأسبوع الماضي مع رؤساء أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي.

وتثير هذه الاتصالات خشية الأحزاب اليسارية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على مستقبل الحكومة واستمراريتها.