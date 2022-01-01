  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقربون من نتنياهو يحذرونه من التوقيع على صفقة ادعاء مع النيابة العامة

السبت 22 يناير 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقربون من نتنياهو يحذرونه من التوقيع على صفقة ادعاء مع النيابة العامة



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية، أن مقربين من رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أشاروا عليه بعدم التوقيع على صفقة ادّعاء مع النيابة العامة.

وحذر المقربون من نتنياهو، الأخير بأنه لن يعود مطلقًا إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا ما أبرم صفقة كهذه، بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة.


ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن عددًا من أقطاب الليكود الذين يعتبرون أنفسهم مرشحين لخلافة نتنياهو أجروا نقاشات الأسبوع الماضي مع رؤساء أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي.

وتثير هذه الاتصالات خشية الأحزاب اليسارية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على مستقبل الحكومة واستمراريتها.

#نتنياهو #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن منخفضات جوية قادمة لفلسطين

تفاصيل.. السفير العمادي يوقّع اتفاقية لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز (صور)

صحيفة إسرائيلية تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية

في هجوم أبو ظبي .. الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمها الحوثيون

"الحوثي" يتوعد: الرد على قصف التحالف لـ"صعدة" سيكون مؤلما

وزير إسرائيلي رفيع: إيران المتهمة بهجوم أبو ظبي.. وأميركا هي المشكلة

مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية... وسوريا تحتل المركز الخامس

الأخبار الرئيسية

عباس

بن مناحيم عن مصادر اسرائيلية وفلسطينية: الرئيس عباس وضع لنفسه هدف القضاء سياسيًا على البرغوثي

سسس

مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً تعتقلهم "اسرائيل" قبل "أوسلو"

نقب

صحيفة عبرية: هذا ما يزيد قلق الأوساط الأمنية الاسرائيلية في النقب

غاز

صحيفة تكشف تفاصيل عن "خطّة" مد أنبوب غاز لمحطة كهرباء غزة وتوضح حقيقة تقليص قطر منحتها للموظفين

نيويور

نيويورك تايمز: أمريكي فلسطيني مات مكبل اليدين باعتقال إسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية