رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع الاحتلال مسيرات وتظاهرات في مناطق متفرقة بالضفة، وتصعيد المستوطنين من ارهابهم واعتداءاتهم على المواطنين والمتضامنين.

كما عنونت الصحف إدانة رئيس الوزراء محمد اشتية اعتداء المستوطنين على متضامنين أجانب خلال زراعتهم أشتال زيتون في قرية بورين جنوب نابلس، داعيا الأمم المتحدة الى العمل على وقفها، إضافة لكشف صحيفة "هآرتس" عن قبر جماعي لفلسطينيين قتلوا إبان حرب 1948 على شاطئ قيسارية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إرهاب المستوطنين: تسييج أرض وسرقة أخرى واقتلاع أشجار واعتداء على متضامنين.. إصابات بالرصاص والاختناق بالضفة والاحتلال يقمع تظاهرة في حي الشيخ جراح

- اشتية يدين اعتداءات المستوطنين ويدعو الأمم المتحدة الى العمل على وقفها

_ 5 وفيات و1468 إصابة بـ "كورونا"

_ ضحايا مجزرة الطنطورة يقلقون منامات القتلة

_ 43 عاما على استشهاد "الأمير الأحمر"

_ المحكمة الفيدرالية الألمانية: حملات مقاطعة اسرائيل تعبير عن الرأي يكفله القانون

_ المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين وتسارع الاستعمار الاسرائيلي

_ "حزمة مشاريع قوانين" في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين في المدينة

_ حراكات وطنية في أراضي الـ48: محاولات الترهيب لن تزيدنا الا إصرارًا

_ فتح تحقيق حول استخدام الشرطة الاسرائيلية برنامج "بيغاسوس" للتجسس

"الأيام":

_ النقاط الساخنة تشتعل.. مسيرات ومواجهات وإصابة العشرات، ومستوطنون يقتلعون مئات شتلات الزيتون

_ الشيخ: حكومة الاحتلال رفضت طلبًا رسميًا لزيارة الأسير أبو حميد

_ بورين: إصابة عشرة متضامنين اسرائيليين في اعتداء مستوطنين خلال زرع أشجار

_ إصابة شاب برصاص الاحتلال في سنجل واعتقال خمسة مواطنين قرب يعبد

_ لابيد: ما جرى في بورين يجب أن يضيء أضواء التحذير لنا جميعًا

_ "هآرتس" تكشف وجود قبر جماعي لفلسطينيين على شاطئ قيسارية أعدموا العام 1948

_ مئات الفلسطينيين والمتضامنين الاسرائيليين والأجانب يتحدون الاحتلال في الشيخ جراح

_ الاحتلال يخصص 500 دونم بين مخيم شعفاط والعيسوية "لدفن فائض الحفريات"

_ أكثر من 50 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

_ "كورونا": 5 وفيات، و1468 إصابة جديدة

_ حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين

"القدس":

_عشرات الإصابات في اعتداءات للمستوطنين وجيش الاحتلال بينهم 10 متضامنين إسرائيليين

_ اشتية يدعو الأمم المتحدة لوقف هجمات المستوطنين

_ مهاجمة منزل عائلة سالم بالشيخ جراح تمهيدا للاستيلاء عليه

_ محاربون إسرائيليون قدامى يعترفون بارتكاب "مذبحة الطنطورة"

_ 50 ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى

_ 5 وفيات و1468 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

_ مركز حقوقي في لندن يرفع قضية عائلة صالحية لـ "الجنائية الدولية"

_ "الفدرالية" الألمانية: "مقاطعة إسرائيل" تعبير عن الرأي يكفله القانون